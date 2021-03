Frediani (M4O): "No al taglio di 4 milioni per l'assistenza dei più fragili"

"Un taglio di 4 milioni per le politiche sanitarie extra Lea, le prestazioni sanitarie non comprese nei livelli essenziali di assistenza. La sforbiciata di Cirio è stata messa sul tavolo della Commissione sanità di oggi durante la discussione sul bilancio di previsione finanziario relativo alle politiche sociali", attacca Francesca Frediani, Consigliera Regionale Movimento 4 Ottobre Piemonte.

"Nel 2020 per fragilità sociali ed anziani non autosufficienti erano stati stanziati 53 milioni oggi pare ne siano rimasti solo 49. L’assessore ha garantito che un milione verrà rimesso in fase di assestamento, ma fina dalla prossima discussione di bilancio chiederemo che vengano subito reintegrati".

"Stiamo attraversando un periodo storico molto complesso, a causa dell’emergenza sanitaria, e le categorie più fragili stanno pagando il prezzo più caro. L’attenzione verso le fasce deboli deve essere dimostrata nel concreto, attraverso maggiori stanziamenti di risorse e massima attenzione alle criticità presenti sul territorio", conclude Frediani.