Covid, l'Asl Città di Torino cerca personale sanitario volontario per somministrare i vaccini

L'Asl Città di Torino manifesta la necessità di integrare il personale impiegato nell’attività vaccinale con personale sanitario volontario, anche pensionato, che sia disponibile a partecipare gratuitamente ad almeno un turno settimanale di 6 ore nei punti vaccinali dell’Azienda, nel territorio dell’Asl Città di Torino e attivi dal lunedì alla domenica dalle ore 8 alle ore 20.

I candidati dovranno dichiarare il numero di turni settimanali che saranno disponibili ad effettuare per un periodo non inferiore a tre mesi. Possono presentare la propria candidatura: medici, infermieri e assistenti sanitari, anche in quiescenza.

Trattandosi di collaborazione gratuita, l’Azienda provvederà all’obbligo assicurativo per il rischio infortuni derivante dalle attività svolte in relazione alle mansioni ricoperte e garantirà la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi. Rimane a carico del sanitario la copertura assicurativa per colpa grave. Tutti i dispositivi e il materiale necessario all’esecuzione della prestazione saranno forniti dall’Azienda, al pari di quanto previsto per i dipendenti. I professionisti impiegati verranno adeguatamente formati dall’Azienda per le specifiche attività previste e saranno sottoposti, qualora lo richiedano, a somministrazione di vaccino anti SARS-COV2.

Gli interessati possono scrivere a: personale.concorsi@aslcittaditorino.it

“L'avviso – spiega l'Asl – non ha scadenza e rimane aperto per tutto il perdurare dell’emergenza. Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal D.lgs. 19 settembre 2018 n. 101 e dal Regolamento UE 2016/679; i dati personali saranno raccolti presso la struttura competente per la gestione della presente manifestazione di interesse, per l’eventuale svolgimento dell’attività e per le finalità inerenti la gestione della medesima. Le stesse informazioni potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche interessate. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo e-mail: personale.concorsi@aslcittaditorino.it o al n. telefonico 0115662816”.