Vaccini Covid a Torino Esposizioni: Comune, Circoscrizione e Comitato Valentino si oppongono

Parafrasando Vasco Rossi, l’ipotesi ventilata dalla Regione di poter effettuare la campagna di vaccinazione di massa presso il padiglione Morandi del Parco del Valentino , già sede negli scorsi mesi dell’ospedale temporaneo, sarebbe accompagnata dalla colonna sonora “ c’è chi dice no ”.

E’ un’opposizione convinta e compatta quella espressa unitariamente al dottor Peruzzi, rappresentante dell’Unità di crisi regionale, dal Comitato di gestione del Parco del Valentino, dal Comune di Torino e dalla Circoscrizione 8. “ La riqualificazione del parco e la sua ripartenza come luogo culturale, sportivo e ludico sarebbero fortemente penalizzate da questa scelta, che precluderebbe altro utilizzo almeno per i prossimi due anni ”, spiegano.

Effettuare le vaccinazioni contro il Covid-19 nel padiglione è un’ipotesi però concreta, più volte ribadita sia dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio , che dall’assessore alla Sanità, Luigi Icardi . Quello che il Comitato, il Comune e la Circoscrizione hanno voluto però sottolineare è che ci sarebbero “ altre strutture sanitarie, attualmente inutilizzate o sottoutilizzate, che potrebbero essere utilizzate come centro vaccinale in modo più rapido, efficace e duraturo ”.

Un suggerimento arriva da chi il territorio lo conosce meglio di tutti, il presidente della Circoscrizione 8, Davide Ricca : “ Ci sono altri luoghi, penso al Lingotto, più attrezzati è più facilmente accessibili anche con i mezzi pubblici (la metropolitana) ”. “ Il Valentino - prosegue il presidente - è il parco dei Torinesi. Un conto è una situazione emergenziale ,un conto è prevedere un presidio sanitario permanete. Il Valentino deve tornare a vivere ”. “ Il Comune di Torino - sottolinea però l’assessore all’Urbanistica Antonino Iaria - è a disposizione per valutare insieme agli organi competenti altre ipotesi in città idonee a effettuare la campagna di vaccinazione di massa ”.

Di facile interpretazione quindi la posizione contraria del Comune: Palazzo Civico, infatti, ha da poco dato il via alla riqualificazione del Valentino, con i bandi per dare nuova vita ai locali del parco. Dopo il Fluido e la Rotonda, solo qualche giorno fa è stato pubblicato il bando per la concessione dello Chalet. Un’idea di futuro diversa da quella di una parte del parco adibita a luogo sanitario. Da qui, il “no” convinto. L’ultima parola però spetterà alla Regione, che ha sempre ammesso la volontà di fare di Torino Esposizioni il punto nevralgico della campagna vaccinale.