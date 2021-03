Sport |

La Reale Mutua Basket Torino si impone sulla capolista Tortona

Con il successo nel derby i gialloblù mettono a segno la sesta vittoria nelle ultime sette partite

Dopo lo battuta d’arresto contro Treviglio, la Reale Mutua Basket Torino torna alla vittoria superando la capolista Tortona. Dopo un primo tempo di grande equilibrio (35-34 alla fine dei primi 20’), Torino cambia marcia in avvio di ripresa e con Pinkins e Alibegovic tocca il +13 (61-48). Nell’ultima frazione il ritorno di Derthona non spaventa i gialloblù: dopo il nuovo pari della Bertram, capitan Alibegovic a due dalla fine segna la tripla del +5 (71-66) che chiude virtualmente la partita. Ancora una prestazione superlativa di Jason Clark, miglior marcatore del match con 23 punti; stoico Cappelletti che mette in fila 9 punti, 8 assist e 5 rimbalzi, decisivo anche capitan Alibegovic con il suo 50% (4/8) dalla lunga distanza. CRONACA Il primo quarto si gioca su livelli altissimi, ma mantiene una sostanziale parità: a Severini, Mascolo e Sanders rispondono Cappelletti, Toscano e Clark e dopo quasi 5’ il punteggio è di 9-9. La Reale Mutua prova a scappare con la combinazione Diop-Clark, ma Tortona è attenta e agguanta il pari con la tripla di Gazzotti (19-19) che chiude i primi 10’. Nella seconda decina sono gli ospiti a provare l’allungo, ma il risultato è lo stesso: dopo il provvisorio vantaggio firmato Mascolo-Tavernelli, la reazione di Torino con Campani e Pinkins porta le squadre negli spogliatoi all’intervallo lungo sul 35-34. Nella ripresa la Reale Mutua prova subito la fuga con il tiro dalla lunga distanza di Clark e Toscano, Tortona tenta di arginare gli assalti gialloblù con Sanders, ma è costretta ad arrendersi: Pinkins e Alibegovic certificano il vantaggio della Reale Mutua con +13 (61-48) dopo 28’. Dopo aver abbattuta la doppia cifra di svantaggio alla fine del terzo quarto, gli ospiti vanno all’assalto all’inizio dell’ultima frazione di gioco: il parziale di 8-0 messo a segno dal trio Gazzin-Cannon-Ambrosin ristabilisce la parità (61-61) con 7’ ancora da giocare. Nonostante il pareggio, la Reale Mutua non si scompone e - dopo essere finita anche sotto con la tripla di Tavernelli - ritrova il controllo del match con la bomba di Cappelletti (66-64). Nel finale la difesa di Torino ha la meglio: Tortona non riesce a trovare con regolarità la via del canestro e i gialloblù ne approfittano con Alibegovic e Clark per mettere in ghiaccio il risultato. Finale 75-71. Reale Mutua Basket Torino-Bertram Derthona 75-71 (19-19, 16-15; 26-19, 14-18)

Torino: Diop 11, Cappelletti 9, Alibegovic 13, Pinkins 8, Clark 23, Origlia NE, Bushati, Penna, Pagani NE, Toscano 9, Campani 2. All. Cavina

Tortona: Tavernelli 9, Cannon 10, Mascolo 17, Severini 10, Sanders 10, Sackey NE, Romano NE, Graziani NE, D’ercole 3, Ambrosin 6, Gazzotti 6, Morgillo NE. All. Ramondino

SM

