Ventilatore, come scegliere il modello migliore

Il ventilatore è un apparecchio di cui si fa spesso uso in estate, soprattutto negli ambienti dove non è possibile avere un ricambio d’aria naturale e sufficiente. Si tratta inoltre di un’alternativa, economica e sostenibile, ai sistemi di condizionamento e climatizzazione, considerando che l’impatto ambientale di un ventilatore è praticamente assente.

Per la scelta del miglior ventilatore, è opportuno considerare le caratteristiche dell’ambiente di destinazione, le prestazioni e la potenza, il mercato offre una vasta gamma di modelli: dai ventilatori da tavolo, alle versioni a piantana o a colonna, ai ventilatori da soffitto, alle nuove varianti di ventilatore privo di pale.

Il sito Ventilatore.net offre informazioni e dettagli tecnici dei modelli più recenti, con la possibilità di metterli a confronto e di consultare le recensioni di chi ne fa uso, per poi orientarsi verso il modello ideale.

La versione tradizionale del ventilatore, da tavolo o a piantana, è ancora molto diffusa e permette comunque di ottenere un ottimo risultato a fronte di una spesa molto contenuta.

Ventilatori senza pale, la novità del momento

I ventilatore privi di pale rappresentano una novità in questo settore, funzionano sulla base di una tecnologia molto simile a quella degli aspirapolvere: convogliano l’aria all’interno e la riemettono creando una sorta di corrente. Sono apparecchi piuttosto sofisticati e ancora abbastanza costosi, possono essere dotati all’interno di sistemi di filtraggio e ionizzazione e svolgere un’ulteriore effetto purificante. I modelli più evoluti permettono di regolare l’intensità del flusso d’aria, di programmare l’attivazione e di regolare il movimento oscillatorio anche tramite telecomando. Una particolarità di questi ventilatori è il design, che li rende ideali da lasciare bene in vista in casa o in ufficio.

Ventilatori a colonna e a torre

I ventilatori a colonna o a torre svolgono un eccellente effetto refrigerante grazie alla presenza all’interno di una serie di eliche e della possibilità di selezionare la velocità e il movimento. È un’alternativa al ventilatore a piantana sicuramente più stabile ed efficiente, adatta anche ad ambienti di dimensioni medio / grandi.

Ventilatori da soffitto

Il ventilatore da soffitto costituisce in gran parte delle occasioni la soluzione ideale, anche negli ambienti molto grandi, dove è possibile provvedere ad installarne più di uno. È disponibile in diverse varianti, la potenza del flusso d’aria dipende dalla lunghezza, dalla conformazione e dal numero delle pale.

Questo tipo di ventilatore offre un ottimo effetto refrigerante creando un flusso d’aria simile ad una corrente naturale, non infastidisce in quanto l’aria non viene orientata direttamente verso le persone, ma circola in tutto il locale.

Questo tipo di ventilatore deve essere installato da un elettricista, può essere collocato sotto ad un lampadario già in essere, oppure si può scegliere uno dei modelli dotati di luce.

Ventilatori a batteria

I ventilatori a batteria sono piuttosto piccoli e sono concepiti specificamente per essere trasportati con facilità. In base al modello, la ricarica avviene tramite cavo Usb o alimentatore, sono comunque molto pratici e adatti da portare sempre con sé in viaggio, in auto, in treno o in campeggio.