Azione organizza l'incontro "Lo scenario della Sanità in Piemonte. Il punto di vista delle professioni"

Il Comitato Torino Sanità in Azione organizza per mercoledì 10 marzo alle ore 18 un incontro online per fare il punto sulla situazione della sanità piemontese e dell'impatto che la pandemia sta avendo su di essa.

In particolare ci si soffermerà sul ruolo del personale sanitario e sulle tante difficoltà che hanno riscontrato nel contrasto al Covid-19 come ad esempio il ritardo nel fornire i dispositivi di protezione individuale nei primi giorni dell'emergenza o la mancanza di un piano vaccinale con regole precise per poter assistere in maniera efficace i cittadini.