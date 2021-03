Onorevole Gancia (Lega) - Bene von der Leyen su legge violenza donne. Dalle istituzioni ci si aspetta consapevolezza e coraggio di agire  

“Accolgo con piacere le parole della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, pronunciate oggi al parlamento europeo in vista della giornata internazionale delle donne. Non basta, infatti, che le iniziative per combattere la violenza di genere siano prerogativa dei singoli Stati: bisogna mettere in campo un approccio olistico e multilivello con un orizzonte a lungo termine, avanzando proposte concrete e agendo con coraggio a livello culturale; più fondi per i centri antiviolenza e per i sistemi di protezione avanzati, di prevenzione e di contrasto alla violenza contro le donne. Bene dunque che sia questa la strada che l'Europa intende percorrere”.

Lo afferma l’on. Gianna Gancia, europarlamentare della Lega