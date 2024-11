Assemblea ANCI a Torino, niente da fare per Lo Russo: "Sindaco di Napoli sarà presidente"

Da domani fino al 22 novembre Torino ospiterà la 41esima assemblea ANCI (Associazione nazionale comuni italiani), con migliaia di sindaci e amministratori che saranno a Lingotto con l'obiettivo di eleggere il nuovo presidente e discutere di risposte alle sfide della politica come il cambiamento climatico, la transizione digitale, la questione demografica, lo sviluppo economico e l’inclusione sociale. Stefano Lo Russo era tra i candidati alla presidenza ma di ieri la notizia che il ruolo sarà del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. A Lo Russo dovrebbe andare la vicepresidenza e un ruolo nel PD.



Lo Russo: "A Torino tutto il Governo e 5.000 sindaci"

"Da domani ci sarà il congresso e le forze politiche hanno individuato il sindaco di Napoli come presidente di Anci - ha commentato ai microfoni di ToRadio Lo Russo -. Siamo onorati di aver conquistato di ospitare qui l'Assemblea Nazionale, avremo tutto il Governo presente e 5000 sindaci, decine di migliaia di amministratori locali e pensiamo di nuovo alla ricaduta economica per la Città. In Piazza Castello e via Roma ci sarà Anci Off, dove molti comuni hanno deciso di raccontarsi ai turisti e ai torinesi".



Il Villaggio dei comuni

Dal 22 al 24 novembre, infatti, nel centro città sarà presente per la prima volta il Villaggio dei Comuni, uno spazio con stand promozionali e attività turistiche che rappresentano la ricchezza di ogni territorio d'Italia. L'inaugurazione il venerdì sera all'Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto con lo spettacolo “Il Giro d’Italia in 80 minuti” della compagnia di musica-teatro Accademia dei Folli, che racconterà il Paese attraverso le strofe di cantautori come De André, De Gregori, Modugno e Capossela.