Vaccinazione anti Covid, Cirio: "Piemonte terza regione italiana, ma bisogna fare di più"

"Il Piemonte è la terza regione in Italia per numero di vaccini eseguiti, ma dobbiamo correre di più come Paese. Il tema vaccini è più importante dei soldi". Così il governatore Alberto Cirio dopo aver partecipato, insieme agli altri governatori, alla riunione in video conferenza sul piano vaccinale con i ministri Mariastella Gelmini e Roberto Speranza, il capo della protezione civile Fabrizio Curcio e il nuovo commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Figliuolo.

"È stato il primo incontro con Figliuolo che ci dà molta fiducia perché è un alpino e perché è residente a Torino - aggiunge Cirio - quindi è molto vicino al nostro territorio. Dobbiamo sempre tenere alta l'attenzione sulla pandemia, essere molto vigili".

Sul tema del Recovery Plan, il presidente della Regione Piemonte ha detto: "Non possiamo precluderci la possibilità di programmare: il Recovery ci darà dai 7 agli 8 miliardi di euro, è un'opportunità per portare a casa risorse importanti e dobbiamo farlo bene. Questo roadshow non è una parata, ma un momento di condivisione utile per cogliere opportunità che ci verranno date nelle prossime settimane, nei prossimi mesi".

Il governatore ha parlato a margine della tappa alessandrina del tour relativo alla programmazione dei fondi europei. "Bisogna programmare per tempo per i fondi europei e noi ci stiamo mettendo nelle condizioni di essere recettori - ha detto Cirio - Il nostro sarà un piano scritto da chi vive nel mondo reale, non da funzionari chiusi in una stanza di una palazzo di Torino o di Roma".