Nichelino, il Comune stanzia 200 mila euro per il mercato di piazza Dalla Chiesa

A Nichelino prosegue la 'rivoluzione dei mercati', come l'ha definita l'assessore al Commercio Fiodor Verzola. Il Comune ha approvato infatti il progetto di manutenzione straordinaria per l'area di piazza Dalla Chiesa-via Ponchielli che il sabato ospita le bancarelle.

Gli interventi previsti

L'intervento riguarda in modo particolare la sistemazione di alcuni tratti della pavimentazione stradale, sconnessa e rovinata in più punti, rimettendo a posto in questo modo anche l'area che lungo la settimana viene utilizzata come parcheggio. Con questi interventi si punta anche ad arrivare al superamento dei pozzetti di allacciamento elettrico dell'area: il costo degli interventi ammonta a circa 200 mila euro.

Stanziati 200 mila euro

"L'intento è quello di arrivare ad inserire le colonnine elettriche così come già fatto in piazza San Quirico, restituendo una piazza maggiormente fruibile sia per quanto riguarda i commercianti, sia per quanto riguarda tutte le persone che durante il giorno la animano", ha spiegato Verzola.

L'obiettivo del Comune di Nichelino è restituire la piazza ai cittadini nei primi mesi del 2025.