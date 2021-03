Doppler: una realtà tutta italiana nel campo della sicurezza e automazione

Il settore della sicurezza e automazione rappresenta un servizio necessario per aziende e professionisti che hanno bisogno di sistemi d’antintrusione tecnologicamente avanzati al fine di proteggere i propri ambienti di lavoro.

Una realtà italiana, tra le più consolidate nella zona nord occidentale del nostro paese, presente fin dal 1982, grazie al fondatore Franco Campagnaro è Doppler. L’azienda opera nel mercato dei sistemi di sicurezza, videosorveglianza, antincendio, automazione e climatizzazione fissa.

L'obbiettivo di Doppler.eu è riuscire a interpretare al meglio i bisogni della filiera con la giusta attenzione al fine di contribuire in modo capillare e attento al settore della sicurezza. L’azienda infatti, si presenta all’avanguardia grazie alle sue novità tecnologiche e all’attenzione verso le esigenze dei professionisti del settore.

L'importanza dell’esperienza e aggiornamento nel settore

I settori della videosorveglianza, dell’automazione, dell’antincendio e dei sistemi antintrusione hanno bisogno di una costante attenzione rivolta alle innovazioni che il mercato propone, di esperienza e aggiornamento continuo per riuscire a sfruttare al meglio le nuove tecnologie. Doppler, infatti, basa la sua attività su tre pilastri fondamentali quali: supporto, aggiornamento ed esperienza.

Con prodotti di valore e un team con competenze specifiche, l’impegno costante nello studio di soluzioni d’alto profilo è la risposta vincente sulla quale si basa il lavoro dell’azienda. Non meno importante anche il supporto alla clientela. I clienti, infatti, sono accompagnati sin dalla fase di sviluppo fino a raggiungere l’assistenza anche successiva alla vendita al fine di riuscire a soddisfare appieno le esigenze del committente.

Per raggiungere questo livello di specializzazione tecnica e di innovazione tecnologica, i tecnici impiegati hanno un profilo sia tecnico che commerciale, sono a conoscenza dei vincoli e delle regole normative del settore, e possono intervenire in loco ed effettuare verifiche sul funzionamento dei vari sistemi e apparecchiature installate.

Con le sue sette filiali distribuite sul nord Italia: Moncalieri (To), Venaria Reale (To), Alessandria, Asti, Cuneo, Genova e Imperia Doppler.eu si afferma una realtà in costante crescita e punto di riferimento per i professionisti del settore. Per favorire i professionisti nell’esercizio delle loro attività Doppler ha investito nella logistica, infatti grazie al Polo Logistico di Leinì (To) i clienti hanno a disposizione un’ampia gamma di prodotti in pronta consegna e possono usufruire di consegne veloci e puntuali.

Doppler: i settori di specializzazione

Doppler negli anni ha realizzato un ventaglio vasto e variegato di servizi per i quali i clienti possono rivolgersi al fine di ottenere assistenza tecnica specialistica sia in loco sia da remoto, compresi anche i sopralluoghi svolti per l’installazione e la progettazione.

Il loro portfolio comprende i seguenti settori:

Videosorveglianza, tra cui telecamere termiche e termo scanner per la rilevazione della temperatura

Antintrusione: sistemi di sicurezza per abitazioni private ma anche per edifici pubblici e commerciali attraverso sistemi di antifurto via radio, nebbiogeni e barriere perimetrali.

aperture automatiche per portoni a battenti, scorrevoli, basculanti o per cancelli sia per abitazioni private che per edifici commerciali.

Sistemi di rivelazione gas e incendi.

Sistemi di diffusione sonora per eventi pubblici e privati.

Climatizzazione fissa, vrf, barriere d’aria e pompe di calore

Lampade di emergenza

Apparati attivi e passivi per il networking.

Sistemi di domotica per la regolazione e la completa gestione da remoto di tutti gli impianti elettrici della casa in ambito privato ma anche commerciale.

Tornelli

Dissuasori anti terrorismo

Tutti i settori sopra elencati sono caratterizzati, oltre che dal supporto tecnico di Doppler, anche dalla qualità certificata dei marchi da loro rivenduti. Si tratta di partner leader nei loro settori del calibro di: Inim antintrusione, Inim antincendio, Ajax, Avs-electronics, Hikvision, General, Fadini, Benincà, Cardin, Nice, Politec, Jablotron, Venitem, Kblue, EEA, Tansa, T-sec, Concept, Paso, Zyxel.

Doppler è inoltre un'azienda associata ANIE SICUREZZA, ovvero è parte dell’associazione che al suo interno incorpora i principali operatori del settore antincendio, building automation, antintrusione, controllo accessi e TVCC.

Per maggiori informazioni:

DOPPLER SRL, via Curiel 14 – Moncalieri (To)

Tel. 0116408711 – info@doppler.eu