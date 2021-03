Trapianto di capelli: 10 miti da sfatare

Molte persone stanno considerando il trapianto capelli, in Turchia o in altri Paesi, ma non riescono a farsi un'idea convincente di quelli che sono i pro e i contro dell'intervento. Su internet ci sono molte informazioni contrastanti a riguardo e per questo è giunto il momento di sfatare i 10 miti che spesso si sentono sul trapianto di capelli.

1. I risultati di una procedura di trapianto di capelli sembrano innaturali

Niente di più falso. I risultati di un'operazione di trapianto di capelli sono in realtà molto naturali. Chiaramente tutto dipende dal chirurgo, che deve essere ben ricercato prima di prenotare l'operazione. Un buon medico infatti, è in grado di determinare la posizione e l'angolazione dei capelli su ogni paziente per renderli più naturali.

2. Il FUT è una tecnica migliore del FUE

In breve, la tecnica FUT prevede la rasatura, la cicatrice sarà più evidente ed il processo di guarigione più lungo. La tecnica FUE invece, è meno invasiva, le cicatrici sono quasi impercettibili ed il processo di guarigione è molto più veloce. Qualsiasi chirurgo qualificato che abbia entrambe le tecnologie disponibili nella propria clinica non favorirà un metodo rispetto a un altro. Ogni tecnica è specifica per il paziente e viene utilizzata in base alle esigenze e necessità del caso. A volte viene utilizzata addirittura una combinazione delle due per ottenere i migliori risultati possibili a lungo termine.

3. La chirurgia del trapianto di capelli è molto dolorosa

La chirurgia del trapianto di capelli viene eseguita in anestesia locale e si può tornare a casa lo stesso giorno dell'intervento riprendendo le attività quotidiane già dal giorno successivo. Chiaramente, come ogni operazione chirurgica, presenta delle possibili complicazioni, ma statisticamente questi casi sono davvero irrisori.

4. Il trapianto di capelli darà risultati immediati

Il risultato di un intervento di trapianto di capelli è evidente dopo minimo 6-8 mesi dall'operazione quando tutti i bulbi piliferi sono cresciuti e le cicatrici si sono curate.

5. Gli innesti di grandi dimensioni regaleranno più densità capillare

La densità dei capelli non dipende dalle dimensioni dell'innesto, ma dal numero di innesti trapiantati. E anzi, innesti più grandi possono provocare un effetto molto più innaturale - stile "parrucchino".

6. Il trapianto di capelli è solo per uomini

Sia uomini che donne possono soffrire della perdita di capelli. Il trapianto di capelli funziona quindi efficacemente per entrambi i sessi. L'unica differenza è che la calvizie nelle donne è diversa rispetto a quella degli uomini e l'offerta di capelli donatori è relativamente più piccola nelle donne. Ma ciò non significa impossibile.

7. Si dovrebbe evitare di lavare i capelli dopo un trapianto di capelli

Il lavaggio dei capelli non influenza negativamente la crescita dei capelli appena innestati. Al contrario, si dovrebbe sempre mantenere ben pulita la zona trattata per evitare infezioni. L'unica attenzione che si deve porre è quella di non grattare via le croste sulla parte cicatrizzata che devono guarire e cadere da sole a tempo debito.

8. La chirurgia del trapianto di capelli può avere effetti sul cervello

Niente di più falso! Il trapianto di capelli è un intervento chirurgico che coinvolge solo la pelle del cuoio capelluto, quindi la parte esterna della testa. Gli innesti non vanno sotto la pelle nè entrano in contatto con nessuna parte del cervello. Neanche per un errore medico è possibile che l'interno della testa venga colpito in qualche modo.

9. Chiunque può sottoporsi a un trapianto di capelli

Per quanto possa essere idilliaco, come nel caso di ogni operazione chirurgica, c'è un gruppo particolare di pazienti che non può essere trattato. Un buon chirurgo esaminerà il cuoio capelluto per conoscere con accuratezza la densità e la disponibilità di capelli per il trapianto prima di dare il via libera ad un intervento di trapianto di capelli. In generale comunque, chiunque in buona salute può sottoporsi ad un trapianto capelli dhi senza problemi.

10. Gli anziani non dovrebbero sottoporsi ad un trapianto di capelli

In generale, c'è una maggiore possibilità di successo del trapianto di capelli in una persona anziana. In giovane età, infatti, la frequenza di caduta dei capelli è imprevedibile e c'è quindi più rischio che pur sottoponendosi ad un trapianto di capelli, si vada incontro ad una nuova caduta in futuro. Comunque in generale l'età non è un fattore determinante per accettare o no un paziente per l'intervento di trapianto di capelli.