Conto alla rovescia per il via della 29esima edizione della Mostra Nazionale della Toma di Lanzo

Dopo le edizioni record degli anni scorsi, a luglio torna una delle manifestazioni più attese dell’estate piemontese per tutti: famiglie, curiosi, appassionati e viaggiatori del gusto. La Mostra Nazionale della Toma di Lanzo® e dei formaggi d’alpeggio, giunta alla ventinovesima edizione, è diventata a tutti gli effetti un evento nazionale che tutela e omaggia le tradizioni, abbracciando al contempo la modernità e soprattutto i visitatori esterni venuti ad ammirare la vallata.

Con la tutela e l’omaggio del duro lavoro dei pastori e dei margari - che tutt’oggi si muovono in transumanza col bestiame - si promuovono infatti il turismo sostenibile e la biodiversità, rilanciando l’economia locale. Una rassegna di cultura e gusto organizzata su due week-end ad Usseglio, nel cuore delle Valli di Lanzo e a circa un’ora dal centro di Torino.

Una ghiotta occasione per sfuggire alla calura estiva della città rifugiandosi al fresco in paesaggi nuovi, con tantissime attività interessanti. Dalle degustazioni ai laboratori, dagli incontri con chi ancora oggi vive la montagna con passione e dedizione all’esposizione di animali. Per imparare di nuovo a vivere la montagna con rispetto e amore, un modo che oggi più che mai ha bisogno di essere raccontato, difeso e rilanciato. Il tutto con l’aria che profuma dell’irresistibile aroma della regina dei formaggi piemontesi: la Toma di Lanzo.

La manifestazione, che coinvolge le vie limitrofe alla centrale Via Roma, avrà inizio venerdì 11 luglio con la bicchierata di inaugurazione delle ore 17 e a seguire apertura al pubblico fino alle ore 24. Sabato 12, domenica 13 e sabato 19 luglio orario continuato dalle ore 9 alle ore 24. Domenica 20 luglio orario continuato dalle ore 9 alle ore 19.