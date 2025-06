Torino Fashion week, si comincia domani con le creazioni delle scuole torinesi (più una di Genova)

Ultimi rintocchi del conto alla rovescia prima dell'edizione 2025 della Torino Fashion week. Storie di talento e di passione in passerella, con un'attenzione al sociale. La decima edizione della Tfw si tiene per il secondo anno consecutivo negli spazi di Green Pea.

E domani, a partire dalle 17.30, si darà spazio a una passerella delle creazioni dei migliori lavori delle scuole di moda torinesi (Zerboni, San Carlo, Arte & Moda, Istituto Ferrero di Pinerolo) a cui si aggiunge per la prima volta l'Istituto di Moda di Genova. Con loro, anche una presenza dal forte valore sociale: si tratta de "Le Tele di Aracne", sartoria sociale in collaborazione con CNA Siracusa che lavora per il reinserimento di uomini e donne con un passato difficile alle spalle.

Seguirà alle 20.30 la passerella di dieci stilisti emergenti: La Merveilleuse di Elisa Saponaro, Solo Rose di Rosetta Sacchi, Jimoh Fashion Time di Jimoh Taiwo Fulmi, Claudia Giuffré, Collettiva CNA Federmoda Genova, Tanticchia di Federica Gucciardi, Lisa Loren ft. JenyaBer, Taty Infinity di Tatiana Pankratof e AnJoy di Joyce Canova



Previsto per lunedì, invece, il Business Match e la sfilata “Oronero in Passerella” a cura dei Ronchiverdi Business.