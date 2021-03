Magliano (Moderati) attacca: "Presi alla sprovvista anche dalla terza ondata, è inaccettabile"

"Siamo daccapo: la terza ondata epidemica si sta per abbattere e noi ci stiamo facendo sorprendere. La lezione della prima e della seconda ondata non è stata appresa: se la prima volta era accettabile e la seconda disdicevole, questa terza è semplicemente imbarazzante", attacca Silvio Magliano, Presidente del Gruppo dei Moderati in Consiglio Regionale.

"Le responsabilità si dividono equamente tra Governo e Regione Piemonte. Non abbiamo ancora riattivato l'ospedale da campo del Valentino né sappiamo quale sia, a proposito, la progettualità della Regione. Di fronte a questa situazione drammatica, gradiremmo vedere meno alti dirigenti che si rendono disponibili, con tanto di articoli sui media cittadini, a vaccinare i nostri anziani e più lavoro per garantire ai piemontesi un numero adeguato di posti letto per le prossime settimane, che si annunciano drammatiche", conclude sul punto Magliano.

L'esponente dei Moderati affronta poi un altro tema: "Servono ristori e contributi per le Scuole dell'Infanzia che si apprestano ad affrontare settimane di chiusura. Lo scorso anno la Regione destinò 15 milioni per sostenere le Scuole Paritarie di fascia 0-6: quest'anno non abbiamo ancora visto misure analoghe. Non nascondo la mia preoccupazione. Mi auguro che il Governo stesso possa immaginare nuove forme di ristoro alla luce del fatto sta chiedendo alle Materne di restare chiuse".

"È fondamentale che non solo questi fondi siano allocati, ma che siano erogati in tempi rapidi e certi. In queste settimane di mancata attività, le Materne non possono ricorrere alla didattica a distanza", ha auspicato Magliano.