La Reale Mutua Basket Torino espugna Orzinuovi

Ancora una vittoria per la Reale Mutua Basket Torino che, con il successo per 73-71 su Orzinuovi, trova l'ottavo sigillo nelle ultime nove partite. Contro Orzinuovi, al rientro in campionato dopo un periodo di stop causa covid, i gialloblù non mettono in campo sicuramente una delle migliori prestazioni degli ultimi tempi, ma sono bravi ad impedire agli avversari di scappare nel punteggio nei momenti critici della gara e a colpire nel momento di maggiore difficoltà. Prestazione maiuscola di Clark che chiude con 18 punti (3/3 da 2, 4/7 da 3), ennesima doppia doppia di Diop (16 punti e 12 rimbalzi).

CRONACA

Il primo quarto vola via punto a punto tutto in equilibrio: da una parte Negri, Spanghero e Miles, dall’altra Pinkins, Diop e Alibegovic e alla fine dei primi 10’ il punteggio è di 22-21. Nella seconda decina la Reale Mutua prova a mettere la testa avanti con Diop, ma il nuovo vantaggio è solo provvisorio: le imprecisioni dei gialloblù vengono punite dai padroni di casa che con la tripla di Spanghero si proiettano sul +9 (32-23). Coach Cavina prova a fermare il buon momento di Orzinuovi con un time out e all’uscita dalle panchine la reazione arriva con i tiri dall’arco di Clark e Alibegovic, che dimezzano lo svantaggio (35-31). Sul finale del primo tempo con il contropiede di Cappelletti la Reale Mutua trova anche il sorpasso (35-36), prima dei liberi di Galmarini che mandano le due squadre negli spogliatoi sul 38-36.

Nella ripresa Orzinuovi prova a sfruttare le imprecisioni di Torino per scappare nel punteggio e con Negri tocca il nuovo +6 (42-36). La squadra di Coach Cavina non ci sta e cambia ancora marcia, ribaltando il risultato a 3’ dalla fine del terzo quarto (48-50). Sul finale della terza frazione la caparbietà di Orzinuovi viene ancora premiata: dopo l’ennesimo pari firmato Hollis (che poco dopo esce per il quinto fallo), la tripla di Miles porta i bresciani sul +5 agli ultimi dieci (57-52). Nell’ultima frazione Torino perde Coach Cavina, espulso per il secondo tecnico. Senza la propria guida tecnica la Reale Mutua non si scompone e grazie ai canestri di Diop, Cappelletti e Clark torna ancora una volta a contatto con i padroni di casa (67-66) quando mancano 3.30’ alla fine della partita. Il finale è ad alta tensione: Orzinuovi prova a chiudere la partita, ma Torino a 60’’ dalla fine aggancia i lombardi sul 70 pari. A 40’’ dalla fine la risolve Cappelletti: assist di Clark e bomba da otto metri del playmaker di Assisi che chiude definitivamente i conti. Finale 73-71.

Agribertocchi Orzinuovi - Reale Mutua Basket Torino 73-71 (22-21, 16-15; 19-16, 14-21)

Orzinuovi: Mastellari 5, Fokou 6, Miles 19, Negri 10, Spanghero 14, Apollonio NE, Wickramanayake NE, Galmarini 8, Tillander, Guerra, Hollis 9, Spinoni NE. All. Corbani

Torino: Campani 3, Clark 18, Alibegovic 10, Pinkins 10, Cappelletti 10, Bushati, Diop 16, Penna 6, Toscano, Pagani NE. All. Cavina, ass. Iacozza