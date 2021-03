Come cambia il mercato dell'auto al tempo del Covid? L’esperienza di F.C.S. Automotive [VIDEO]

Nel mondo che cambia, anche il mercato dell’auto e dei servizi legati alle quattro ruote ha dovuto adattarsi alle nuove esigenze del momento. Un’esperienza vincente arriva dalla carrozzeria F.C.S. Automotive, affiliata a Evolgo. A raccontare il periodo vissuto e le scelte prese è Gianluca Coluccio, l’amministratore.

“Abbiamo cercato di affrontare le nuove esigenze del mercato, che sono esigenze riguardanti un concetto di mobilità che si è modificata” conferma Coluccio. “Quando il cliente non poteva venire da noi, siamo riusciti a organizzare consegne sotto casa anche per quanto riguarda la meccanica: tagliandi, freni, ammortizzatori, ecc” è la testimonianza del titolare della carrozzeria.

Il loro settore, come tanti altri, è in evoluzione continua. Un’evoluzione accelerata dalla pandemia: “Credo che il mercato della meccanica si stia trasformando, la stessa clientela si sta modificando: abbiamo notato un aumento di mezzi commerciali, dato ovviamente dal periodo. Il mercato digitale si sta sviluppando, quindi ci sono molti più corrieri e trasportatori”. Da qui l’intuizione di F.C.S.: “Abbiamo deciso di incentrare parte dei servizi verso questa specifica clientela, che ha delle esigenze specifiche. Grazie a nuove attrezzature e nello specifico a un nuovo ponte che può sollevare fino a 100 quintali, possiamo soddisfare alcune di queste esigenze. Anche per mezzi a pieno carico”.

Il cuore pulsante di F.C.S. rimane però il centro multiservizi. "E’ una concezione in cui, nella stessa struttura, il cliente viene gestito per ogni sua esigenza e problematica. Qui a Orbassano abbiamo un reparto di carrozzeria, gomme, facciamo elettronica avanzata con diagnosi, meccanica ordinaria e straordinaria, e stiamo sviluppando un concetto di elettrico, iniziando a fare i primi tagliandi grazie a una joint venture con una casa costruttrice su macchine elettriche. E’ una cosa innovativa, che da parte dei nostri collaboratori richiede grande professionalità” racconta Coluccio.

Fondamentale in questo periodo così particolare, il supporto della rete Evolgo: “Il concetto di Evolgo è quello di rete di impresa, ma è anche e soprattutto un gruppo di imprenditori amici. Ci siamo sentiti molto spesso in questo periodo contraddistinto da Covid, per confrontarci su alcune problematiche da affrontare. Non è solo una rete che fa business, ma una rete di imprenditori che possono scambiarsi idee, consigli e rafforzarsi l’uni con gli altri". “La collaborazione a volte è meglio della concorrenza. Essere collaborativi, sviluppare insieme progetti nuovi, con più teste e idee, credo sia la cosa migliore in un gruppo come Evolgo” conclude l’amministratore di F.C.S.

F.C.S. Automotive

Indirizzo: via Circonvallazione Esterna, 11 Orbassano (TO)

Telefono: 011/9035238

E-Mail: info@fcsautomotive.it

Seguici anche nella rubrica dedicata alla Rete Evolgo Piemonte: www.torinoggi.it/sommario/evolgo/argomenti/evolgo.html e su Facebook: www.facebook.com/evolgopiemonte

Sito: evolgoitalia.it/elenco-aziende/piemonte