Conoscere la polizza TCM è importante: ecco perché

Con la sigla TCM si fa riferimento a una particolare polizza assicurativa, la temporanea caso morte. In genere viene indicata come polizza vita, ma in realtà è solo una delle tante proposte che fanno parte del ramo vita. La caratteristica peculiare di questa assicurazione è che prevede il versamento di un certo importo in denaro ai beneficiari in caso di morte. Per stabilire quale sia la somma più adatta da assicurare, è necessario tenere conto del reddito del soggetto. La TCM, in sostanza, serve a rimpiazzare il reddito del soggetto che viene a mancare, ed è per questo motivo che dovrebbe essere proporzionata. Insomma, non si può pensare che la polizza serva a far diventare la famiglia più ricca in seguito al decesso.

La durata della copertura

Un altro degli aspetti su cui ci si deve basare in vista della sottoscrizione consiste nella durata della copertura. In linea di massima si possono prevedere dei limiti temporali superati i quali non si ha più motivo per assicurare il reddito. Una coppia che ha sostituito un mutuo, per esempio, potrebbe avere necessità della TCM fino a quando il finanziamento non sarà estinto, ed è questa la ragione per la quale ci sono delle polizze a capitale decrescente. Un genitore single, invece, potrebbe considerare come termine della durata il presumibile momento in cui i suoi figli saranno autonomi.

Dove trovare i preventivi più convenienti

Le garanzie accessorie

Si parla di assicurazioni complementari o accessorie per indicare le garanzie che vengono prestate dalla polizza in situazioni differenti rispetto al decesso. Da questo punto di vista, le varie TCM si distinguono tra loro a seconda della compagnia da cui vengono proposte. In sostanza, se si ha in mente di capire se una polizza temporanea caso morte sia vantaggiosa o meno conviene basarsi sulle garanzie accessorie che sono comprese nel premio, dal momento che esse sono destinate a incidere sul prezzo complessivo.

La garanzia terminal illness

Una delle più comuni garanzie accessorie è la terminal illness. In pratica, la compagnia assicurativa, dopo aver verificato lo stato terminale della malattia del soggetto assicurato (stato che deve essere adeguatamente documentato), provvede al pagamento di una parte del capitale già prima che si verifichi il decesso, in modo che possano essere pagate delle cure onerose a livello economico.

La malattia grave e l’invalidità totale permanente

Ci sono compagnie assicurative che anticipano il capitale che dovrebbe essere dovuto in caso di morte anche se il soggetto assicurato soffre di una specifica malattia indicata nel contratto (si può trattare, per esempio, di un tumore alla prostata, di un cancro al seno, e così via). Inoltre, nell’ipotesi in cui l’assicurato sia colpito da invalidità permanente, può essere concessa la sospensione del pagamento dei premi senza che questo comporti l’interruzione della garanzia. È la compagnia stessa a indicare la percentuale di invalidità consentita, che in ogni caso deve essere verificata dai medici legali. Va comunque precisato che nel caso in cui lo scopo prioritario sia coprire tali specifiche circostanze, è meglio dedicare la propria attenzione a opzioni sanitarie diverse dalla polizza TCM.

Le condizioni da valutare

Ci sono condizioni di una polizza assicurativa di questo tipo che possono compromettere la validità della garanzia di copertura. Proprio per questa ragione, prima di firmare un contratto è indispensabile leggere con la massima attenzione le condizioni di assicurazione, per non correre il pericolo di non usufruire della liquidazione attesa per lungo tempo. Un concetto molto importante è quello relativo al periodo di carenza, che corrisponde alla quantità di tempo che deve passare prima che diventi operativa la copertura dell’assicurazione.