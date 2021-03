Piemonte zona rossa, Di Perri: "Per uscire dall'emergenza serve qualcosa di simile al lockdown di un anno fa"

"In questo momento ci vuole qualcosa di rigoroso non molto diverso da quello che si fece nel marzo di un anno fa con il lokdown". Così il professor Giovanni Di Perri, responsabile delle malattie infettive dell'ospedale Amedeo di Savoia, a proposito dell'imminente ritorno del Piemonte in zona rossa.

"Questa volta durerà meno"

"Credo possa bastare meno tempo perché nel frattempo si vaccina, perché ci sono 5-6 milioni di italiani che hanno già avuto l'infezione, che lo sappiano o no. Se la vaccinazione prosegue, e soprattutto aumenta il ritmo, credo si possa arrivare a mitigare questa salita, però dobbiamo comportarci bene noi cittadini nella vita di tutti i giorni", aggiunge il prof. Di Perri. "Le restrizioni, che sono forse l'unica cosa che abbiamo dimostrato di esser capaci di fare, forse sono l'unica soluzione. Con un certo tipo di strategia combinata si può scendere anche noi presto".

Fiducia nei vaccini, nonostante il caso Astrazeneca

Poi Di Perri interviene sulla questione del lotto di AstraZeneca ritirato: "Non sono preoccupato. Vorrei indubbiamente saperne di più, ma considerando che l'hanno dato a milioni di persone il denominatore è enorme. Occorre far chiarezza sulla natura di questi disordini, però la numerosità al momento è talmente esigua che non mette in discussione la validità del prodotto".

"Di vero c'è che lo hanno già usato milioni di persone, quindi deve trattarsi di una nicchia la cui natura va ben descritta. I vaccini che stiamo usando in questa fase contro il Covid vengono da un'evoluzione straordinaria", ha concluso Di Perri.