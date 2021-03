In Piemonte controlli dei Nas sul lotto incriminato di Astrazeneca

E adesso anche i carabinieri hanno deciso di indagare. Il Nas stanno effettuando anche in Piemonte verifiche sulle eventuali giacenze del lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca, ritirato dopo che l'Aifa ha deciso di sospenderne in via precauzionale l'utilizzo per delle morti sospette avvenute, dopo la somministrazione del farmaco, in Sicilia e Campania.

Ieri sera l'Unità di crisi regionale ha dato disposizione alle Asl piemontesi di sospendere la somministrazione dei vaccini appartenenti a questo lotto.

L'Unità di crisi regionale prosegue comunque il monitoraggio già attivo per la verifica di eventuali reazioni avverse.