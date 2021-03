I condizionatori portatili rappresentano un’ottima soluzione per raffrescare un ambiente non eccessivamente ampio senza necessità di procedere con l’installazione di un impianto split.

Questo tipo di condizionatore può essere spostato comodamente da un ambiente all’altro, non è particolarmente ingombrante e garantisce prestazioni eccellenti ad un costo senza dubbio contenuto, se comparato ad un apparecchio standard.

Fino a pochi anni fa, la presenza del tubo di scarico obbligava a posizionare il condizionatore vicini ad una finestra o comunque ad un’apertura verso l’esterno, da qualche tempo si sono comunque diffusi sul mercato i modelli senza tubo, molto più leggeri e pratici, adatti da posizionare praticamente ovunque.

Ma come funziona un Condizionatore Portatile senza tubo? In pratica, il condizionatore senza tubo si avvale di un sistema di condensazione ad acqua, che non richiede la presenza del tubo per scaricare l’aria calda. Questo non è l’unico vantaggio: gli apparecchi di questo tipo sono poco ingombranti, possono essere spostati facilmente da un ambiente ad un altro, possiedono un’elevata efficienza energetica e permettono di regolare la temperatura facilmente e con precisione.

Dotarsi di un condizionatore portatile senza tubo significa evitare di tenere la finestra sempre aperta o di forare il vetro, e disporre di un apparecchio molto versatile, da posizionare nell’ambiente in cui ci si trova. Un’ottima soluzione per chi, pur avendo una casa piuttosto grande, utilizza un solo locale alla volta, oppure per una seconda casa o uno spazio usato come postazione di lavoro, area fitness, sala di lettura o laboratorio.

Scegliere un condizionatore senza tubo di ottima qualità

Oggi il mercato propone una vasta scelta di condizionatori portatili privi di tubo, adatti a soddisfare qualsiasi esigenza di climatizzazione e a rendere piacevole l’ambiente abitativo o il luogo di lavoro.

Per individuare il modello più adatto a soddisfare le proprie esigenze, si consiglia di tenere conto di alcuni elementi che contribuiscono a garantirne le migliori prestazioni. La potenza deve essere sufficiente per l’ambiente al quale l’apparecchio è destinato, inoltre è importante che l’apparecchio sia semplice da utilizzare, con pochi comandi intuitivi e la possibilità di regolare la temperatura con precisione.

Occorre considerare che questo tipo di apparecchi funziona comunque grazie alla presenza di liquido refrigerante. Ormai quasi tutti i produttori utilizzano sostanze a basso impatto ambientale, si consiglia comunque di verificare sempre questa caratteristica.

Anche per quanto riguarda la rumorosità si può dire che la maggior parte dei condizionatori portatili siano piuttosto silenziosi, tuttavia è sempre opportuno informarsi, soprattutto se si pensa di disporre l’apparecchio in camera da letto o in ufficio.

L'utilità della funzione deumidificante

Spesso i condizionatori portatili offrono la possibilità di essere utilizzati anche come deumidificatori, una funzione sicuramente molto utile per chi ha il problema di una percentuale di umidità in eccesso.

La presenza di un condizionatore portatile e deumidificatore è particolarmente indicata quando si pensa di collocare l’apparecchio in un seminterrato, una taverna, un box, oppure un locale utilizzato come lavanderia o palestra.

Il mercato offre una vasta scelta anche per quanto riguarda i prezzi, trattandosi di un apparecchio piuttosto innovativo, si raccomanda di orientarsi sempre verso marchi piuttosto noti e non troppo economici.