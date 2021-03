Sore talking. Le persone. Le Storie. Le Gru!

Non solo addetti a negozi, bar e ristoranti. Il “popolo di Le Gru” è composto da tante persone che si occupano dei più svariati compiti, compresi la cura, la manutenzione e la sicurezza dell’imponente struttura che con i suoi 100.000 metri quadri è un sistema complesso che deve essere quotidianamente pulito, gestito e monitorato. Con particolare attenzione in quest’ultimo anno, quando gli standard di igiene e sicurezza garantiti dalla certificazione SAFEGUARD di Bureau Veritas richiedono impegno e dedizione costanti.

Dal 2007 Manolo, ovvero Manuel Naranjo Garcia dal cuore della Colombia cafetera, lavora come operaio specializzato per SAMSIC ITALIA, l’azienda che si occupa dei servizi di igiene e manutenzione di Le Gru: in particolare è responsabile dei macchinari per la pulizia dei pavimenti. Insieme alla moglie, di cui è ancora innamoratissimo e che ha conosciuto quando aveva 15 anni, e al primo figlio (ora ne ha tre!), Manolo è arrivato in Italia nel 2005. Dopo due anni in cui ha svolto diversi lavori, è approdato a Le Gru. Così ha realizzato il sogno di dare sicurezza alla famiglia e potersi dedicare agli altri: in Colombia infatti aveva studiato per diventare infermiere e paramedico, e la dedizione verso gli altri è uno dei motori della sua vita. Con cuore grande e tanta passione per il calcio ha dato vita alla AC Colombia Calcio Turin che milita in terza divisione.

“Non siamo solo una associazione calcistica, ma ci occupiamo anche del prossimo” dando una mano e accogliendo persone di tutte le nazionalità, aiutandole ad integrarsi. Si è creata così una catena solidale che sostiene in modo concreto le persone: come gli studenti colombiani che arrivano a Torino per completare gli studi universitari, le famiglie in difficoltà e in casi particolari raccoglie anche fondi da inviare in patria. La vera forza di questo giovane padre, appassionato di cucina e collezionista di valute da tutto il mondo ereditate dal padre, è, da sempre, la famiglia: quando si radunano fratelli, zii, cugini sono in 35 e non dimenticano mai di fare qualche call ai parenti sparsi in tutto il mondo!

Così la diciassettesima “puntata” di Store Talking, online venerdì 12 marzo, farà il giro del pianeta, visualizzata dalla comunità colombiana a Torino per arrivare dove vivono i parenti di Manolo in Canada e rimbalzare dall’altra parte dell’oceano in Giappone! Ma non solo: come per tutti gli altri episodi della serie, che racconta le storie uniche e originali dei lavoratori di Le Gru e che ha raggiunto le 500.000 visualizzazioni totali, con questo video saranno in tantissimi a conoscere meglio qualcuno che altrimenti avrebbero visto per caso, magari nella Galleria di Le Gru alla guida di una “motoscopa”.