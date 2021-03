Recovery, Montaruli (Fdi): "Reclutamento pre elettorale? Non ammettiamo campagna elettorale sulla pelle dei ragazzi"

La parlamentare prosegue: "Apprendiamo infatti che fin da subito verranno reclutati 350 nuovi precari senza garanzie per la gestione del next generation Eu. Non ammettiamo campagna elettorale sulla pelle dei ragazzi con i soldi dei ragazzi. Al di là dello stile che la dice lunga su una Giunta già scaduta che ipotecare risorse così ingenti preoccupa il fatto che il Comune usi i fondi per la ripresa e le nuove generazioni sprecandole per un’infornata che non avrà continuità e che non potrà formare davvero nessuno".

"Che questi ragazzi poi vengano utilizzati per la realizzazione dei progetti legati al recovery e’ paradossale. Neanche il Governo ha bisogno di questi numeri per la realizzazione del recovery e in ogni caso non si capisce come persone che dovrebbero essere formate possano garantire la buona riuscita dei progetti. Insomma temiamo che questa trovata dell’Appendino sia uno spot da campagna elettorale che arriva puntualmente prima del voto ma di fatto un danno ai giovani le cui risorse verranno destinate non per arginare una crisi economica che rischia di metterli definitivamente in ginocchio in una città come Torino che ha bisogno di ben altro".