Angelina Jolie, l’Ideal “preso d’assalto” dai fan della star di Hollywood

Migliaia di fan davanti al cinema Ideal per poter scattare un selfie o strappare un autografo ad Angelina Jolie.



La star di Hollywood è ospite del 42TFF per presentare il suo ultimo film Without Blood ispirato al romanzo di Alessandro Baricco, Senza Sangue.



Una visita veloce, l’arrivo ieri e oggi la conferenza stampa e presentazione del film. Sicuramente un bel colpo per il direttore Giulio Base che è riuscito a convincere la star a venire a Torino.

I biglietti per l'evento sono andati sold out dopo appena due ore dall'apertura delle vendite.