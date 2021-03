No Tav tappezzano la valle di manifesti contro la Sitaf: esplosi fuochi d’artificio fuori dall’hotel in cui alloggia la polizia

Volantini contro la Sitaf e la Procura di Torino, fuochi d’artificio fuori dall’hotel in cui alloggiano le forze dell’ordine: wekeend movimentato in val di Susa, dove i No Tav hanno dato il via a una serie di azioni dimostrative su cui sono ora in corso accertamenti e indagini da parte della Digos.

I manifesti spuntati in valle accusano la Sitaf, società che gestisce l’A32 Torino-Bardonecchia, di inquinare e devastare il territorio e sono stati accompagnati dalla foto del tamponamento avvenuto lo scorso febbraio, costato po la vita a due persone. Secondo i No Tav, invece, la Procura di Torino “reprime ogni forma di dissenso”.

Di notte, invece, alcune persone hanno esploso fuochi d’artificio all’esterno dell’hotel in cui alloggiano le forze dell’ordine allocate in valle.