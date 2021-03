Focus sugli affitti in Piemonte: la sistemazione preferita resta sempre il bilocale

Il bilocale resta la soluzione preferita dai piemontesi, quando si parla di affitti. Lo rivela l'analisi condotta dall'ufficio studi di Tecnocasa, che dimostra come - almeno nel primo semestre del 2020 - nella maggioranza dei casi la clientela preferisca optare per l'affitto per scelta abitativa (76,5%), il 19,9% del campione lo sceglie per motivi di lavoro e il 3,6% lo fa per motivi di studio.



Sulla tipologia, il taglio più affittato è il bilocale (40,8%), seguito dal trilocale con il 27,1% delle preferenze. Mentre il contratto di locazione più utilizzato è quello a canone libero da 4 anni più 4 (59,9%). Seguono i contratti a canone concordato con il 18%, mentre la percentuale di contratti a carattere transitorio è aumentata salendo al 22,1% (era del 17% nel Isem2019). Situazione simile al pari periodo del 2019, dove spiccava il canone libero col 61,1%.