Vaccini, la rabbia del sindacato Assomed: "A rischio la campagna vaccinale, inaccettabile"

"Questo lockdown, uguale a quello di un anno fa, come se un anno non fosse passato, dimostra chiaramente che l’unica possibilità per poter gestire la pandemia da Covid -19, evitare i morti, la sospensione delle altre attività sanitaria, la chiusura delle scuole e la recessione economica , è raggiungere prima possibile l’ immunità di gregge . L’unica possibilità è vaccinare" inizia così una dura nota della segreteria regionale Anaao Assomed Piemonte.

"Per questo, quel che è accaduto oggi è di estrema gravità : diffondere messaggi fuorvianti , smentiti dopo 2 ore, rischia di compromettere la campagna vaccinale . Diffonde diffidenza , paura e dubbi nella popolazione. Che sta già disdicendo le prenotazioni per vaccinarsi con AstraZeneca" attacca il sindacato.

"Persone, con un nome, che magari si infetteranno e magari non verranno ricoverate, pur avendone necessità, perché gli ospedali sono in crisi e a breve non riusciranno più a ricoverare tutti. Prima di sospendere la somministrazione del vaccino l’ Unità di Crisi doveva confrontarsi con il Ministero, con l’ Aifa, con l’ EMA o con il responsabile nazionale della campagna vaccinazione. E’ stato fatto?" prosegue la nota.

"Prima di diffondere il messaggio che il Piemonte “dispone l’ immediata sospensione della vaccinazione con Astra Zeneca , a prescindere dai lotti“ messaggio che poi , ovviamente , è stato ripreso dai mezzi stampa, andava precauzionalmente sospesa la somministrazione solo del singolo lotto. Vogliamo sapere questa brillante gestione di un evento avverso, peraltro assolutamente prevedibile come per tutti gli atti medici , quante disdette dal vaccino causerà. E quindi quante possibili morti".