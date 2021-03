Alpignano, per la giornata mondiale della sindrome di down un flash mob (a distanza) e girandole

Il 21 marzo si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale della sindrome di down, un evento che ha l’obiettivo di sfatare stereotipi e pregiudizi sulle persone che hanno questa sindrome approfondendone la conoscenza sia in termini scientifici che sociologici.

La Giornata, riconosciuta anche dalle Nazioni unite, è stata istituita nel primo giorno di primavera per ricordare la caratteristica genetica alla base della sindrome, la presenza di un cromosoma in più in ogni cellula, il cromosoma 21.

La Consulta delle disabilità di Alpignano organizza una simpatica iniziativa per sensibilizzare i cittadini: Flash mob...a distanza!! “Siamo girandole al vento” e tu che girandola sei? Piccola o grande, in cartoncino colorato o in feltro, in gomma eva o con materiale di recupero, tutti sono invitati a crearne una, a esporla nel proprio balcone o giardino e a scattare una foto e inviarla, entro il 19 marzo, all'indirizzo consulta.disabilita.alpignano@gmail.com scrivendo il proprio nome o il nome della classe/associazione.

Per celebrare la giornata, il 21 marzo la Cappella dei Caduti si illuminerà di giallo.