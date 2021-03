Tentano di rubare dei giochi e un portabiancheria, due persone arrestate

In tre hanno prelevato 5 scatole da gioco e un sacco portabiancheria in juta del valore complessivo di quasi 158 euro, danneggiando le prime due confezioni nel tentativo di asportarne solo il contenuto.

Si trattava nello specifico di tutti i giochi dei Pokemon di varie tipologie. Hanno inserito la refurtiva all’interno di una busta con il logo del negozio e l’hanno posizionata al di là dei tornelli d’ingresso che non risultavano allarmati così da recuperarli solo dopo aver superato le casse. Due dei tre uscivano senza acquisti mentre il più grande passava dalle casse pagando due rotoli di carta.

La scena è stata interamente notata dall’addetta alla vigilanza che ha informato il gestore ed hanno provveduto a fermare i soggetti. In questo frangente, però, uno dei tre uomini riusciva a scappare e a far perdere le sue tracce. Gli agenti della Squadra Volante intervenuti giovedì in strada Altessano hanno arrestato i due, cittadini peruviani di 28 e 44 anni, irregolari sul Territorio Nazionale e con precedenti di Polizia, per tentato furto aggravato in concorso. Due delle confezioni asportante non erano più rivendibili.