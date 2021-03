Torino fa la storia su 4 ruote: in strada Cascinette il primo distributore di biometano in tutto il Nord Ovest

Primo "pieno" di biometano liquido nella stazione di servizio Engie di strada Cascinette (corso Giulio Cesare), a Torino. Detta così può non sembrare, ma quello che si è celebrato oggi nella zona Nord della città è stato il primo passo di un percorso tutto nuovo verso la transizione energetica, specialmente se si ragiona in termini di autoveicoli e di trasporti in generale.



Mezzi pesanti, in questo caso. Quella torinese, infatti, è la prima stazione di servizio di biometano liquefatto in tutto il Nord Ovest e il rifornimento di oggi ha segnato un debutto estremamente significativo. "Oltre a quello di Torino, soltanto in provincia di Lodi esiste un altro distributore di Biometano liquefatto - dice Lorenzo Maggioni, di CIB, Consorzio Italiano Biogas -, ma speriamo che presto nuovi punti possano aprire. Almeno una decina entro il 2021 e 25-30 entro il 2022".

L'operazione, effettuata attraverso il rifornimento di un camion Iveco S-Way con Bio-LNG, rappresenta infatti una proiezione di quello che potrebbe accadere in futuro, in questo campo. Un "primo miglio" verso un modo nuovo di viaggiare e muoversi su ruote. Sette minuti per un pieno, in maniera totalmente silenziosa, per circa 400 chili di metano e 1600 chilometri di percorrenza come autonomia. Il gas naturale liquefatto (LNG) rispetto al diesel, al GPL o ai combustibili tradizionali, permette già un abbattimento del 95% delle polveri sottili, ma anche del 90% del diossido di azoto, nonché una riduzione significativa delle emissioni di CO2.

Nella stessa stazione, poi, sono presenti anche quattro postazioni dedicate al CNG (Gas Naturale Compresso) e una colonnina di ricarica per veicoli elettrici alimentati da un impianto fotovoltaico situato sul tetto.





[Il distributore di strada Cascinette, a Torino]