Chiude scuola dell'infanzia in Borgo Vittoria, Salerno: "L'offerta in città è il 180% della domanda"

La scuola dell'infanzia paritaria “Nostra Signora della Salute”, in Borgo Vittoria, chiuderà alla fine dell'anno scolastico 2024/2025. Nemmeno il Comune ne era a conoscenza, come ha rivelato l'assessora ai Servizi scolastici Carlotta Salerno in risposta all'interpellanza della consigliera leghista Elena Maccanti. Quest'anno i bambini iscritti sono stati 85 e di questi 55 quelli che termineranno il terzo anno il prossimo giugno.

Bimbi e famiglie alla ricerca di nuova scuola

I bambini che dovranno cercare un'altra scuola, quindi, saranno 30, oltre a quelli che dal prossimo anno non potranno più iscriversi all'istituto di via Fontanella 9. La scuola, gestita dalla paritaria San Giuseppe Cafasso, si trova in un edificio di proprietà della Compagnia delle Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli, che ha deciso di vendere l'immobile che in tutti questi anni aveva concesso all'istituto a uso gratuito.

La petizione per chiedere di non chiudere l'asilo

A ottobre i genitori hanno presentato una petizione, raccogliendo oltre 2 mila firme dei residenti di Borgo Vittoria durante la festa di via Chiesa della Salute, per chiedere alla proprietà di non chiudere l'asilo.

La chiusura di scuole dell'infanzia è anche legata alla denatalità, che ormai a Torino sta avendo numeri record, con un -4,7% di nascite nel 2023 rispetto al 2022.

Il problema della denatalità

"L'offerta cittadina tra asili comunali e paritari è pari al 180% della domanda - ha spiegato l'assessora Salerno - Una delle possibili soluzioni è il dimensionamento delle strutture comunali. La scuola Nostra Signora della Salute sta cercando soluzioni per rimanere aperti, altrimenti i 30 bambini che dovranno essere ricollocati potranno iscriversi automaticamente alla scuola Cafasso. Chi non fosse interessato può fare domanda in graduatoria unica comunale".