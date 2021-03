Nell'area pedonale di corso Marconi arrivano 28 panchine

Ventotto nuove panchine per l'isola pedonale di corso Marconi. Dopo un lungo lavoro di concertazione tra la Città e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ieri mattina gli operai hanno lavorato alla posa delle sedute, provenienti da diversi magazzini della città. Lo ha reso noto il vicepresidente delle Circoscrizione 8 Massimiliano Miano..

"E' solo l'inizio di una serie di interventi - spiega -. A breve procederemo con la riqualificazione del controviale tra via Madama Cristina e via Ormea, e sarà realizzata una nuova banchina alberata. Inoltre, per favorire l'ingresso e l'uscita da scuola in sicurezza, verranno posti due attraversamenti pedonali rialzati di fronte al plesso Manzoni-Rayneri".

La Casa del Quartiere di San Salvario si è occupata intanto della manutenzione di alcuni arredi danneggiati.

Nelle prossime settimane, la pista ciclabile sarà traslata sul controviale, con riapertura al traffico veicolare nella sua interezza (da via Nizza a corso Massimo D'Azeglio), e si sta lavorando per riaprire anche l'intersezione Ormea-Marconi.