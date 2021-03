Come illuminare il bagno moderno

Quando si parla di arredamento della casa, un doveroso cenno deve essere dedicato alla stanza da bagno. Nel momento in cui si chiama in causa questo ambiente, si inquadra una zona della casa che deve essere caratterizzata da un’atmosfera di relax.

Alla luce di ciò, è importantissimo gestire al meglio l'illuminazione. Se ti stai chiedendo cosa fare nel caso di un bagno moderno, nelle prossime righe puoi trovare alcuni utili consigli in merito.

Come illuminare un bagno con il soffitto basso

Sono diversi gli aspetti da considerare nel momento in cui ci si chiede come illuminare un bagno moderno. Tra questi, rientra l’altezza del soffitto. Nei casi in cui quest’ultimo risulta particolarmente basso, una delle scelte migliori - e anche delle più classiche - è senza dubbio la plafoniera.

La magia dello specchio

Quando si parla di dritte per l’illuminazione del bagno, un doveroso cenno deve essere dedicato allo specchio. Nel caso del bagno arredato in stile moderno, la sua presenza va ben oltre il ruolo funzionale e diventa essenziale dal punto di vista estetico.

A dimostrazione di ciò, è possibile chiamare in causa gli specchi retroilluminati - meglio se con luci freddi - disponibili in commercio di diverse forme anche super creative.

Faretti a incasso? Sì, grazie!

Nel momento in cui si decide di illuminare in maniera originali un bagno moderno, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Come dimostra la gamma di prodotti di e-commerce come Feeldesign.com, le soluzioni sono numerose e tra queste rientrano i faretti a incasso.

Premettendo il fatto che le luci a LED rappresentano il non plus ultra per quanto riguarda il risparmio energetico ed economico, è bene fare presente che, se si opta per questa alternativa, ci si può sbizzarrire tantissimo dal punto di vista creativo. Si possono disporre i faretti in maniera casuale - attenzione, apparentemente casuale - oppure orientarli verso zone precise dell’ambiente.

In tutti i casi, quando si chiama in causa questa tipologia di illuminazione si inquadra una soluzione perfetta anche per il bagno in stile minimal a prescindere dal colore del soffitto.

Il bello dei faretti a incasso riguarda la possibilità di utilizzarli sia in contesti dove domina il bianco, sia in situazioni dove, invece, in primo piano ci sono cromie più scure, come per esempio il nero o il viola.

Lampade a sospensione

L’arredamento moderno ci ha insegnato che la luce è un elemento essenziale per definire il carattere di un determinato ambiente. Quanto appena specificato vale ancora di più quando si parla del bagno; il motivo è molto semplice ed è legato al fatto che, come ricordato all’inizio dell’articolo, il bagno è una stanza dove puntare al massimo del comfort sensoriale.

Perseguire quest’obiettivo significa non lasciare nulla al caso quando si parla di illuminazione. Nell’ambito delle alternative a cui fare riferimento, rientrano anche le lampade a sospensione.

In che modo possono essere incluse nel bagno moderno? Le strade da seguire sono diverse. Si può optare per una lampada a sospensione al centro della stanza, grande classico, ma anche per una scelta più raffinata, ossia il fatto di posizionare questa tipologia di corpo illuminante in corrispondenza dello specchio.

Lampade, faretti... e non solo

La luce che abbiamo la possibilità di sfruttare nell’arredamento di casa non è soltanto quella che arriva dai corpi illuminanti. Nel momento in cui si approfondisce la meraviglia di uno dei regali più speciali della natura, è fondamentale chiamare in causa anche la scelta dei materiali degli elementi d’arredo.

Ce ne sono alcuni che, più di altri, sono in grado di riflettere la luce naturale. Tra questi rientra il marmo, alleato preziosissimo dell’arredamento del bagno moderno