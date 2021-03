Pianezza, Villa Lascaris sostiene Action4Land: poesie e fotografia per raccontare il consumo del suolo

Un concorso nazionale di poesia e fotografia, incentrato sul rapporto tra l'uomo e lo spazio geografico, che vede tra i soggetti protagonisti Villa Lascaris, casa di spiritualità e cultura dell’Arcidiocesi di Torino. E' Action4Land, promosso da Seven Blog e ii Edizioni, qui alla sua prima edizione e nato un po' come scommessa in un momento di drammatico stallo culturale.

Dal Piemonte alla Puglia, passando per Lombardia, Veneto, Lazio, Campania, fino ad arrivare a Londra, il progetto è riuscito ad aggregare intorno a sé amministrazioni comunali, biblioteche, blog letterari, professionisti della fotografia, brand creators, centri culturali e riserve naturali, all’insegna della sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e dell’importanza della cultura e dell’arte come strumento di denuncia e racconto.

Marco Fracon, direttore di Villa Lascaris, a Pianezza, spiega così il supporto ad Action4Land: “Sembra banale affermare che la terra sia la nostra casa e che, dunque, sia indispensabile prendersene cura. Sembra altrettanto banale rimarcare l’importanza della cultura e dell’arte come fattore fondamentale nella crescita di una comunità. Sembra, appunto. La realtà è che ci sono temi che, nonostante la loro importanza, nella pratica rimangono in secondo piano, scavalcati di volta in volta da altre priorità. Ma i piccoli gesti alla lunga cambiano il mondo, ed è per questo che abbiamo aderito alla richiesta degli organizzatori: per dare un segnale di attenzione e presenza rispetto a due temi, la cultura e l’ambiente, che di banale e scontato non hanno nulla.”

Lo scopo di Action4Land è proporre un tema attuale e tangibile come il consumo del suolo in tutti i suoi significati, traducendolo in arte. Attraverso le opere realizzate, si dovranno fornire nuovi punti di vista su come l’uomo stia trasformando il pianeta in cui vive.

Il concorso (dal tema Il rapporto tra l’Uomo e lo Spazio geografico: distruzione del paesaggio e consumo del suolo) è diviso in due sezioni, poesia e fotografia, che a a loro volta comprendono le due categorie over e under 18.

La partecipazione a Action4Land è gratuita e subordinata all’iscrizione (reperibile online sulla pagina www.sevenblog.it/concorso-action4land); le opere dovranno pervenire via mail all’indirizzo concorsi@sevenblog.it entro e non oltre le ore 12 del 30 aprile 2021. Il regolamento è consultabile sul sito www.sevenblog.it.