Paolo Damilano 'archivia' il Covid: "Di nuovo al lavoro per una Torino più forte"

Il candidato in pectore del centrodestra alle prossime elezioni comunali di Torino, Paolo Damilano, ha finalmente superato il Coronavirus. "Ieri sera sono risultato negativo al tampone per il Covid", ha scritto sulla sua pagina Facebook. "La convivenza con il virus mi ha dato ancora più voglia di ripartire. Di lavorare al progetto per lasciare una Torino più forte alle prossime generazioni".

Obiettivo: non lasciare indietro nessuno

"I progetti per il futuro saranno decisivi, ma oggi serve un’iniezione di denaro nelle vene del sistema produttivo del Paese. Il debito buono che permette alla macchina di mettersi in moto", ha aggiunto Damilano, parlando delle sfide che attendono l'Italia. "I fondi stanziati ora devono avere un primo fondamentale obiettivo: non lasciare indietro nessuno. E deve essere denaro reale, non virtuale, non sconti fiscali, ma un’iniezione che come il vaccino faccia ripartire il Paese".

Il grazie a chi è stato vicino

Infine, Damilano ha voluto dedicare un pensiero alle persone che gli hanno dimostrato la loro vicinanza in questo periodo così particolare: "Grazie a tutti quelli, e sono davvero tanti, che mi sono stati vicini in questi giorni. Ripartiamo insieme. Nessuno deve rimanere indietro".