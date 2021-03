Coronavirus, Nursind attacca: "Gravi criticità negli ospedali piemontesi"

Per il sindacato delle professioni infermieristiche Nursind, in una lettera indirizzata all'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, l'attuale gestione degli ospedali piemontesi è "inadeguata anche per la terza ondata" e ribadisce la necessità di "assumere personale".

"Gli ospedali piemontesi sono al collasso a causa dell'iperafflusso di pazienti Covid. La famosa soglia del 30% delle terapia intensive è superata e il numero totale dei ricoveri porta il Piemonte al terzo posto in Italia, solo dietro a Lombardia ed Emilia Romagna", sottolinea Nursind, secondo cui "bisogna assumere personale perché non si può fronteggiare questa emergenza con un numero inadeguato di operatori".

"I covid hospital - aggiunge il Nursind - non bastano, il territorio e l'assistenza domiciliare si sono mostrate nuovamente inefficaci, le rianimazioni periferiche sono state prima saturate con pazienti Covid provenienti da Torino, poi riconvertite. E mentre il Valentino resta inutilizzato, nei pronto soccorso si rischia di non garantire la divisione dei percorsi per i pazienti Covid. A Chivasso le barelle dei pazienti non Covid sono in sala d'attesa, Rivoli è al collasso, e il 118 è in grave difficoltà. A Moncalieri con la conversione dei posti letto di rianimazione in Covid, non c'è più un letto per gli altri".

"L'emergenza - fa notare il sindacato infermieristico - non si può gestire senza personale altamente formato. Nei pronto soccorso, i pochi assunti non hanno fatto neppure i corsi previsti per legge. Nei reparti chirurgici riconvertiti a Covid, dove gli infermieri hanno acquisito per anni competenze specifiche, oggi si gestiscono pazienti di malattie infettive. E pochissime aziende hanno usato le graduatorie infermieri dal bando dei 36 mesi".