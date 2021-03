70 anni di storia della famiglia Giacomini | Giacomini S.p.A.

Giacomini: 70 anni di storia, un futuro da scrivere

È nella Novara del fervente periodo postbellico che inizia la storia dell’Azienda Giacomini, precisamente in una San Maurizio D’Opaglio dei primi anni ‘50. In questo delicato contesto storico di ripresa e riconversione industriale, le fabbriche del territorio italiano hanno un ruolo centrale e sono l’indispensabile traino posto a guidare efficientemente il Paese verso il boom economico successivo.

Anni '50 e '60: le origini dell’Azienda Giacomini

Proprio la produzione industriale di valvole per la ricostruzione nel dopoguerra è la sfida che Alberto Giacomini coglie, nel gennaio del 1951, quando intraprende la sua attività imprenditoriale: un mix di motivazione, tecnologia e propensione all’innovazione, destinata inevitabilmente a un rapido successo. Il primo stabilimento Giacomini, di ben 1500 mq, viene infatti aperto pochi anni dopo la fondazione dell’azienda e già nel 1961 vede la luce la prima filiale Giacomini fuori dai confini nazionali, precisamente nell’avanzata e tecnologica Waldbröl, in Germania.

Una crescita promettente, che rende fin da subito chiare le linee guida che, ancora oggi, caratterizzano il Gruppo Giacomini: l’attitudine a pensare in maniera globale e la voglia di guardare costantemente al futuro, fondando la propria evoluzione su processi e prodotti sempre all’avanguardia.

Anni ’70 e ’80: la Giacomini S.p.A. e il Programma 80

Tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, l’Azienda Giacomini conosce uno sviluppo sorprendente: non solo si dota di un moderno laboratorio deputato alla ricerca, allo sviluppo ed al controllo qualità - unico nel suo genere in quegli anni - ma integra anche la Stamperia di Castelnuovo del Garda e nel 1974 si trasforma in S.p.A, iniziando contemporaneamente a proporsi sul mercato come un vero punto di riferimento nella progettazione e realizzazione di sistemi integrati nel comparto idrotermosanitario.

Una visione ben definita della propria evoluzione e un approccio al rinnovamento costante sono i cardini sui quali si fonda la storia successiva dell’azienda caratterizzata, tra le altre cose, dal lancio delle innovative valvole termostabilizzabili e teste termostatiche, parte del celebre Programma 80 che contribuisce a far guadagnare a Giacomini S.p.A ampia visibilità e forte autorevolezza nel settore.

Dagli anni ’90 ad oggi: il Gruppo Giacomini

Col desiderio di diffondere una cultura orientata alla qualità, l’Azienda, per volontà del Direttore Generale Corrado Giacomini, dà inoltre il via nei primissimi anni ‘90 al suo Dipartimento Giacomini Consulting, deputato alla formazione di installatori, grossisti e rivenditori ed alla consulenza tecnica alla progettazione: un’attività di divulgazione e fruttuoso scambio con i partner aziendali tutt'oggi ancora ben presente nell’universo Giacomini.

Passando per la nascita della Divisione Materie Plastiche nel 1994, al prestigioso invito a esporre le sue innovazioni in occasione delle Olimpiadi Invernali di Torino del 2006, fino alla conquista di sempre nuove certificazioni, nazionali e internazionali, relative a qualità, sicurezza e standard produttivi, Giacomini S.p.A giunge alla sua terza generazione manageriale, rappresentata dagli attuali Amministratori Delegati Elia Filiberti e Valentina Giacomini.



La famiglia Giacomini guida oggi con successo un solido gruppo di filiali e uffici commerciali distribuiti nel mondo e si configura tra i principali leader mondiali nella realizzazione di sistemi radianti per riscaldamento e raffrescamento, la distribuzione dell’energia tramite circuiti idronici e la gestione dell’acqua sanitaria, spaziando efficacemente dall’ideazione di installazioni residenziali a quella di complessi impianti industriali.



La presenza capillare in paesi d’oltreoceano come USA, Canada, America Latina, India, Cina e Australia non inficia comunque il profondo legame del Gruppo Giacomini con il territorio di appartenenza e le sue risorse umane e ambientali. Il moderno stabilimento che ospita oggi l’headquarter è stato infatti ideato e realizzato mettendo a frutto tutti i principi che fungono da moderno leit motiv dell' R&D Giacomini : efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione, uso di risorse rinnovabili ed ecosostenibilità, a servizio del massimo comfort abitativo.

Le sfide del III millennio non possono infatti certo lasciare indifferente un’azienda che fin dalle sue origini ha sempre saputo guardare oltre e cercare soluzioni adeguate ai tempi e alle necessità contingenti. Individuandole anzi spesso ben al di là di quelli considerati come i limiti tecnologici del periodo. La ricerca nel campo dell’idrogeno, con la continua evoluzione della caldaia in grado di riscaldare senza alcun impatto ambientale, rappresenta l’esempio più rappresentativo.

È con questo DNA tipicamente pionieristico che la famiglia Giacomini spegne il 6 gennaio 2021 i suoi primi 70 anni, continuando a proporsi come risorsa strategica consolidata e riconosciuta per l'intero settore in cui opera, oggi così come nel lontano 1951.