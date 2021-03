Altra protesta anti dad a Moncalieri: "Con tutte le cautele del caso, ma riaprite le scuole"

La scorsa settimana erano stati un paio di cartelli affissi al portone d'ingresso del palazzo comunale di Moncalieri, stavolta invece non è stata una iniziativa anonima, ma la protesta è stata organizzata dai genitori di alcuni alunni della scuola elementare Cesare Battisti di Tetti Piatti.

Nel giro di cinque giorni si è registrata la seconda protesta anti dad in città. >papà e mamme si sono riuniti questa mattina vicino la scuola per manifestare la loro contrarietà alla didattica a distanza. “Molti alunni non hanno possibilità di partecipare alla dad per mancanza di connessione internet adeguata o di dispositivi, oltre al fatto che la chiusura delle scuole ha aumentato il disagio giovanile", hanno detto alcuni di loro.

La richiesta che arriva da Moncalieri è esplicita: "La scuola va riaperta in presenza, con tutte le cautele e le precauzioni del caso, ma va riaperta". Anche se bisognerà aspettare fino al 7 aprile.