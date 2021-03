Protesta anti dad a Moncalieri: "Priorità alla scuola"

"Priorità alla scuola. L'istruzione è un diritto!" e poi "Fateci ritornare a scuola". Un cartello e un biglietto sono stati appiccicati sul portone d'ingresso del Palazzo Comunale di Moncalieri.

Qualche anonimo ha scelto una forma di protesta 'soft' nei confronti della didattica a distanza, che in città (e in molte altre realtà della cintura) è iniziata prima che a Torino, già quando la Regione Piemonte era passata in zona arancione. Con il timore che la dad possa andare avanti ancora a lungo, magari anche oltre l'attesa riapertura delle scuole dopo Pasqua, qualcuno ha voluto far sentire la sua voce, senza scendere in piazza o protestare rumorosamente.

Studenti e famiglie che a Moncalieri, evidentemente, hanno problemi a gestire questa ennesima fase di emergenza.