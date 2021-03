Infrastrutture, Lega: "In arrivo nel Cuneese oltre 16 milioni di euro per ponti e viadotti"

"Dal Ministero delle Infrastrutture, oltre 78 milioni di euro per province e città metropolitane del Piemonte, ben 16 milioni di euro solo alla provincia di Cuneo. L’annuncio del viceministro, Alessandro Morelli, sottolinea la grande attenzione e l’impegno del Governo anche per il Cuneese. Finalmente possiamo colmare il gap infrastrutturale del nostro territorio che riguarda un migliaio ponti e viadotti, molti dei quali da manutentare, e circa tremiladuecento chilometri di strade provinciali”.



Così i parlamentari della Lega Giorgio Maria Bergesio e Flavio Gastaldi commentano il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture dopo l’intesa raggiunta stamani in Conferenza Stato-Città.