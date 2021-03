Chieri, un'iniziativa per stare vicini agli anziani: "La voce dei libri" per gli ospiti delle rsa

Video e audio-letture di brevi racconti per far compagnia agli ospiti degli istituti di cura per anziani presenti a Chieri : « La voce dei libri » è il progetto attivato dalla Biblioteca Civica di Chieri, in collaborazione con le case di riposo Orfanelle e Giovanni XXIII.

"In considerazione del protrarsi del periodo di emergenza sanitaria e del conseguente isolamento a cui gli anziani ospiti sono costretti per preservare la propria salute - spiega Silvia Basso, direttrice della Biblioteca Civica - abbiamo pensato di far sentire la vicinanza della Biblioteca e della Città, proponendo una modalità di interazione sicura e, nello stesso tempo, utile a far sentire meno soli gli ospiti delle nostre strutture per anziani. Siamo felici che i rispettivi direttori dei due istituti, la dottoressa Paola De Nale e il dottor Federico Fenu, abbiamo accolto con entusiasmo questo progetto".