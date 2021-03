Settant'anni dal primo voto delle donne: prorogata l'esposizione di fotografie in Consiglio regionale

L'esposizione fotografica “Torino 1946 - 2016. Settant'anni dal primo voto delle donne", realizzata dalla Città metropolitana di Torino nel maggio 2016 per celebrare il lungo cammino delle donne verso la conquista della piena parità di diritti e opportunità, in occasione dell’8 marzo di quest’anno è stata allestita nelle vetrine dell’Urp del Consiglio regionale del Piemonte in via Arsenale 14/g a Torino.

Visto il successo e la curiosità che le fotografie hanno suscitato, l’esposizione viene prorogata fino al 9 aprile.

Si tratta di immagini storiche, tratte dalle elezioni comunali torinesi del 1946, che danno l'idea del significato, in qualche modo rivoluzionario per il costume sociale dell'epoca, della partecipazione femminile al voto.

Le riproduzioni fotografiche sono a disposizione delle amministrazioni interessate ad ospitarle così come in questi anni hanno fatto i comuni di Carmagnola, Pancalieri, Virle, Lombriasco, Cintano, Villar Dora, Torino, Ciriè, Mondovì, Usseaux, Valenza, Perosa Argentina e Pragelato.

http://www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2016/voto_donne/