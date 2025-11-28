 / Aurora / Vanchiglia

Aurora / Vanchiglia | 28 novembre 2025, 19:00

Corsi gratuiti di legittima difesa per donne in Circoscrizione 7”

Arti marziali, psicologi e avvocati insieme per insegnare tecniche di difesa personale e prevenzione delle molestie

L'ingresso della palestra

Un’iniziativa dedicata alla sicurezza e all’autonomia femminile arriva a Torino: la palestra comunale di corso Cadore 16 ospita corsi gratuiti di legittima difesa per donne, promossi dall’associazione “Nonpiuindifesa - palestra dei diritti e dei doveri”, con il patrocinio della Circoscrizione 7.

I corsi non si limitano alle tecniche di arti marziali, ma affrontano in maniera multidisciplinare il tema della difesa personale, includendo lezioni teoriche e pratiche su riconoscimento e contenimento di violenze e molestie, sia fisiche sia verbali. A guidare le partecipanti ci saranno docenti di arti marziali, affiancati da professionisti come medici, psicologi e avvocati, per fornire strumenti concreti e sicuri per proteggersi in diverse situazioni.

L’iniziativa è aperta a tutte le donne interessate e rappresenta un’opportunità per combinare formazione fisica e consapevolezza legale e psicologica.

Per partecipare, è possibile iscriversi online tramite il sito www.nonpiuindifesa.com, oppure contattare il numero 347.0926880 per ulteriori informazioni.

Redazione

