A Torino è arrivato il Natale: dal boschetto al villaggio, la Città si addobba per le Feste [FOTO]

Smontata la bolla delle ATP Finals, in Piazza Castello si continua a operare. Con la fine dei grandi eventi, ora il crocevia dei torinesi si trasforma per Natale. Si lavora per sistemare il boschetto di Natale

Da questa mattina è in fase di preparazione il bosco davanti ai Musei Reali. Un grande abete, alto una decina di metri, è stato issato, attorniato da diversi sempreverde più minuti. Qui prenderà forma nei prossimi giorni il boschetto di Natale, In replica a quanto fatto lo scorso anno davanti al palazzo sabaudo per antonomasia. Le piante saranno vestite con luci bianche al led e la loro permanenza sarà accompagnata da musiche natalizie. In piazza Solferino in allestimento il villaggio

Non solo piazzetta Reale. Ma da qualche giorno anche in Piazza Solferino è in fase di allestimento il villaggio con le tipiche casette che richiamano i mercatini di Natale austriaci e tedeschi. Questa mattina gli operai stavano stendendo e fissando il tessuto rosso sopra le strutture in legno, che ospiteranno le bancarelle dove si potranno acquistare gli addobbi e l’oggettistica per decorare l’albero e la casa, i dolci e altri prodotti alimentari e artigianali. Aspettando anche l'albero a Palazzo Civico

Oltre ai mercatini ci sarà spazio per una pista di pattinaggio, si terranno esibizioni di artisti e spettacoli della tradizione natalizia, laboratori e workshop per i più piccoli e... Babbo Natale in persona. A completare l'atmosfera verrà allestito un albero di Natale anche a Palazzo Civico.