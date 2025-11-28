"Diamo voce al Silenzio": la cena benefica di Cna Impresa Donna per il Telefono Rosa

Ci sono serate che non si esauriscono in un semplice appuntamento, ma che diventano un luogo simbolico in cui la comunità sceglie di riconoscersi, di ascoltarsi, di assumersi una responsabilità condivisa. La cena benefica “Diamo Voce al Silenzio”, promossa ieri da CNA Impresa Donna Piemonte, è stata uno di quei momenti rari in cui la solidarietà si trasforma in visione e la vicinanza diventa un impegno concreto.

La vicepresidente del Telefono Rosa, Anna Ronfani, ha offerto una testimonianza intensa e profondamente generativa: tutte le donazioni saranno destinate a percorsi di inserimento lavorativo per donne che hanno subito violenza, attraverso tirocini mirati che favoriscono l’autonomia economica e contribuiscono a colmare il divario occupazionale. Non un semplice aiuto, ma una scelta di futuro, costruita passo dopo passo. A rappresentare CNA Impresa Donna Piemonte sono intervenute la presidente regionale Monica Percelsi e la coordinatrice Rachele Sinico, che hanno ribadito la necessità di continuare a tessere relazioni, creare alleanze e sostenere chi dedica la propria quotidianità a proteggere, accompagnare e restituire possibilità. Il loro ringraziamento, rivolto a tutte le donne e a tutti gli uomini presenti, ha avuto il tono autentico di chi riconosce il valore di una comunità che non resta indifferente.

Quella di ieri non è stata soltanto una cena benefica: è stata un atto collettivo di consapevolezza. Un invito a trasformare il silenzio in voce, la voce in azione, e l’azione in cambiamento. Perché ogni gesto, se condiviso, può diventare una strada nuova da percorrere insieme.