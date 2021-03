Porta Palazzo, la Tettoia dell'Orologio perde uno dei banchi più famosi: chiude la panetteria/tripperia Brusconi

L’Antica Tettoia dell’Orologio di Porta Palazzo perde uno dei suoi banchi storici e più famosi: sabato chiuderà lo stand di panetteria/tripperia di Marco Brusconi. Ad annunciarlo, tramite un post su Facebook questa mattina, è stato lo stesso titolare che sottolinea:”Fa molto male. Molto”.

Di origine toscane, Brusconi ha portato all’ombra della Mole tutti i sapori della sua terra. Al banco 71 – aperto dal 1988 nell’Antica Tettoia - era infatti possibile gustare panini farciti con il lampredotto e salsa verde, così come porchetta, panelle e trippa.

Una chiusura, come precisa lo stesso Brusconi, non solo determinata dal Covid “che ha dato la mazzata finale”. “Quando è iniziata la pandemia – spiega – ho pensato che tutto ciò che era traballante, sarebbe caduto: così è stato”.

Il virus, lo scorso dicembre, ha stroncato la mamma di Marco Tommasina Duca. “L’ha portata via – spiega – in un attimo. Per quanto riguarda l’attività io avevo dei pregressi, ma in questa difficile situazione economica non posso più andare avanti”. “E’ una realtà – aggiunge amaramente – non sono l’unico, ma siamo in tanti”.

L’unica consolazione, in questo momento difficile, è che la notizia della chiusura su Facebook ha scatenato un vero e proprio moto di solidarietà e di affetto da parte di centinaia di persone.