Tragedia a Sauze di Cesana, 61enne muore investito dal trattore guidato dalla nipote

Tragedia nel pomeriggio di oggi, martedì 30 marzo, a Sauze di Cesana, dove un uomo di 61 anni è morto, investito dal trattore guidato dalla nipote, mentre lavorava nell'azienda agricola di famiglia, in frazione Bessen Haut.

Inutile l'intervento dei soccorritori arrivati sul posto con l'elisoccorso, mentre la nipote è stata trasportata in ospdedale in stato di choc. Secondo una prima ricostruzione la vittima, Costanzo Merlin, si trovava seduta sulla benna del trattore ed è sbalzato in avanti finendo sotto le ruote.

Sull'incidente ora indagano i carabinieri.