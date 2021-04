Consiglio regionale, la Prima Commissione licenzia la legge di Stabilità

Licenziati due provvedimenti dalla prima Commissione, presieduta da Carlo Riva Vercellotti, in particolare il disegno di legge 138 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-2023. Legge di Stabilità regionale 2021”, passato a maggioranza e che contiene il quadro di riferimento finanziario del bilancio di previsione.

Si trattava di un passaggio necessario per cominciare in Aula la sessione di bilancio dell’Assemblea legislativa.

Il provvedimento, presentato in Commissione dall’assessore Andrea Tronzano, tra le altre, cancella la tassa annua di 83 euro a carico dei veterinari (una tassa che costa più escutere rispetto al reale introito per la Regione). Prevista anche la possibilità di sospendere il canone demaniale per le gestioni associate, tenendo conto dell’emergenza sanitaria in atto.

Nelle dichiarazioni di voto, Diego Sarno (Pd) e Marco Grimaldi (Luv) hanno lamentato una mancanza di prospettiva e di visione della Giunta regionale negli atti di bilancio.

Licenziata poi, all’unanimità, la Pdl 101 per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno all'occupazione femminile con uno stanziamento di 50 mila euro annui e presentata da Domenico Ravetti (Pd). Sulla base dell’importanza, anche storica, del lavoro come strumento di emancipazione delle donne, il documento si prefigge di incentivare l’occupazione femminile, anche con l’istituzione di un registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere. Prevista una riduzione per tre anni dell’Irap nel caso di assunzione di donne lavoratrici.

La Commissione ha anche esaminato la Pdl 100, presentata da Daniele Valle (Pd), per riconoscere e promuove il ruolo e la funzione delle "cooperative di comunità". Questi enti rappresentano un modello di innovazione sociale in cui i cittadini di una comunità si organizzano per essere produttori e fruitori di beni o servizi, favorendo sinergia, occasioni di crescita e coesione all’interno di una comunità. Comunità che si trovano generalmente in territori caratterizzati da condizioni di vulnerabilità. Al completamento dell’esame dell’articolato rimane la norma finanziaria.