Abusi su una 14enne, agli arresti domiciliari parente ultrasessantenne

Il gip del tribunale di Torino ha convalidato la misura cautelare nei confronti di un ultrasessantenne accusato di violenza sessuale continuata e corruzione di una ragazzina di 14 anni alla quale era legato da relazioni di familiarità.

L'accusato, per il quale era stata chiesta la custodia in carcere, si trova ai domiciliari. Le indagini erano state avviate in seguito a una segnalazione da parte del dirigente scolastico dell'Istituto frequentato dalla minorenne e il procuratore Teresa Angela Camelio aveva immediatamente attivato le procedure previste dal Codice Rosso e le relative indagini svolte dalla polizia giudiziaria, per acquisire le informazioni necessarie per confermare i fatti avvenuti.