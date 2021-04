“Giochi” pericolosi a Parco Dora, ragazzo si arrampica sui piloni dell'ex tettoia

A poche settimane dall'annuncio dell'assessore all'ambiente della Città di Torino Alberto Unia sull'assegnazione dei lavori per l'area destinata al parkour in attesa di essere realizzata a Parco Dora insieme al nuovo skate park, qualcuno sembra aver anticipato i tempi in modo un po' troppo esagerato.

Nella giornata di martedì, intorno alle 18, un ragazzo si è infatti arrampicato su uno dei piloni dell'ex tettoia di strippaggio dell'area Vitali (uno dei luoghi più famosi del parco e punto di ritrovo di centinaia tra skater e sportivi in generale) a diversi metri di altezza sotto gli occhi increduli dei passanti che hanno poi immortalato la scena.

Non si tratta della prima volta, purtroppo, che a Parco Dora vengono segnalati “giochi” - giusto per usare un eufemismo – pericolosi.